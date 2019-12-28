Kredi kartı faiz oranları düşürüldü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını düşürdü. 1 Ocak 2020'den itibaren Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a indi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını düşürdü.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 1 Ocak 2020'den itibaren, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a düşecek. Euronews.com'da Görüntüle