Kredi kartı faiz oranları düşürüldü
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Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını düşürdü. 1 Ocak 2020'den itibaren Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a indi

28.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:57
Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını düşürdü.


Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 1 Ocak 2020'den itibaren, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a düşecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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