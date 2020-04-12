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Kredi kartı cezasından kaçarken para cezasına yakalandılar

Kredi kartı cezasından kaçarken para cezasına yakalandılar Kredi kartı borcunu ödemek için sokağa çıkan baba ve oğluna para cezası korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis denetimlerini sürdürüyor.

12.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:56
Kredi kartı cezasından kaçarken para cezasına yakalandılar

Kredi kartı cezasından kaçarken para cezasına yakalandılar

Kredi kartı borcunu ödemek için sokağa çıkan baba ve oğluna para cezası

İSTANBUL - korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis denetimlerini sürdürüyor. Maltepe'de kredi kartı borcu ödemek için evlerinden çıkan baba ve oğluna, polis tarafından para cezası kesilerek evlerine gönderildi. Bankamatikte parayı yatırmaya çalıştıkları sırada polise yakalanan baba ve oğlu, kredi kartı borcunun son ödeme günü olmasından dolayı sokağa çıktıklarını belirtti.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak'ta haftasonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın hayata geçirilmesiyle polis ekipleri sokaklarda denetime başladı. Yasağın ikinci gününde, Maltepe'de Hüseyin Arslan ve oğlu Yusuf Arslan da polisin denetimine takıldı. Kredi kartı borcu ödemek için bir bankamatiğe giden baba ve oğlu, para yatırmaya çalıştıkları sırada yunus polislerine yakalandı. Baba ve oğluna sokağa çıktıkları için Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre biner TL para cezası kesildi. Hüseyin Arslan, bugün ödemenin son günü olması ve eşinin ısrarları nedeniyle bugün sokağa çıktığını belirtti.

Eşinin ısrarları nedeniyle sokağa çıktığını belirten Hüseyin Arslan, "Biliyorum, hata benimdi. Devletin polisi de geldi. Görevlerini yaptıkları için teşekkür ediyorum. Konumuz gereği yaptıkları idari işlemden dolayı da onlara hak veriyorum. Memurları da kutluyorum Onlar da haklıdır. Hiçbir şekilde kızgınlık gösteremem. Kredimizin son günüydü. Biz onun telaşına düştük. Anne, hadi hadi yarın ceza yemeyelim dedi, ama bu cezayı yiyeceğimizi düşünemedik. Biliyorsunuz evde de kadını sözü geçiyor.

Kredi kartı cezasından kaçarken para cezasına yakalandılar

Kaynak: İHA

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