09.10.2019 03:14

Kredi kartı boyutunda akıllı telefon Palm Türkiye'de satışa çıktı

TCL, yeni akıllı telefonu Palm'ı piyasaya sundu. Kredi kartı kadar küçük boyutta olan Palm, kullandığınız teknoloji üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanıza imkan tanıyor. Sürekli hareket halinde bir yaşam için tasarlanan Palm, teknolojiyle kurduğunuz bağlantıdan ödün vermeden anı yaşamanızı mümkün kılıyor.



Cihaz, belli bir amacı olmadan cep telefonunuzla oyalanırken harcadığınız "aşırı" zamanı en aza indirgemek üzere tasarlanan akıllı özellikleriyle önceliklerinizi belirleyebilmenizi sağlıyor. 3.3" kompakt ekranıyla her an hareket halinde bir yaşam için mükemmel bir seçenek olan bu cihaz, günümüz minimalistleri ve sporcularının yanı sıra kurumsal çalışanlar için de ideal bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Üstelik hangi aktiviteyle meşgul olursanız olun, cihazınızı rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Android işletim sistemine sahip Palm, Google Play Store ve Google Assistant'ın yanı sıra bir akıllı telefonda ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi size sunuyor.



Palm, dijital dünyada geçirdikleri zamanı daha dengeli hale getirmek isteyenler için modern bir mobil çözüm olarak öne çıkıyor. Sabah koşularından sahilde geçirilen hafta sonlarına ve arkadaşlarınızla katıldığınız gece eğlencelerine, Palm nerede olursanız olun, 4.5 G desteğiyle bağlantınızın en üst düzeyde olmasını sağlıyor. Palm ile sizin için önemli olan hiçbir şeyi kaçırmayacağınızdan emin olursunuz!



Hiçbir anı kaçırmayın

Palm, kullanıcıların teknolojik cihazlarına gereğinden fazla zaman ayırarak kaybettikleri vakti yaşamlarına geri kazandırıyor. Life Mode gibi özellikler sunan cihaz, kullanıcıların hangi uygulamaların dikkatlerini çektiğine karar vermelerine yardımcı oluyor. Böylece kullanıcıların dikkatleri, cihazlarına sürekli gelen bildirimler nedeniyle dağılmıyor. Ayrıca Quick Actions kısayol özelliği, birkaç tıkla sizin için en önemli olan özelliğe daha hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor.



Life Mode özelliği etkinleştirildiği zaman; eğer bir arama ya da müzik yayını yapmıyor veya GPS kullanmıyorsanız, ekran her kapandığında Palm'ın bağlantı özellikleri de devre dışı kalıyor. Ekran yeniden açıldığında ise Palm'ınız tekrar bağlantıya geçiyor. Bu sayede hayatın en önemli anlarını asla kaçırmıyorsunuz. Cihazın diğer özellikleri ise şöyle:



Kameralar: 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamerayla mükemmel fotoğraf kareleri yakalayın.

Google Assistant ile sesli aktivasyon: Sesinizi kullanarak müzik dinleyebilir, bir etkinlik yaratabilir, mesajlarınıza yanıt verebilir veya yol tarifi alabilirsiniz.

IP68 özelliği: Palm IP68 seviyesinde su ve toza dayanıklıdır. Böylece hareketli yaşamınız sizi nereye götürürse götürsün, cihazınızı endişe duymadan yanınızda taşıyabilirsiniz.

Uygulamalarınız: Palm, Android işletim sistemine sahiptir ve Google Play Store'a erişebilmenizi mümkün kılar. Böylece cihazınıza müzik, fitness ve yaşam stili gibi alanlarda severek kullanacağınız uygulamalar yükleyebilir ve onları kullanım tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Boyutu küçük ancak özellikleri iddialı: Palm; 3.3 inçlik 720p HD ekranının yanı sıra Qualcomm 435 Snapdragon işlemci, 3 GB RAM ve Gorilla Glass 3 özellikleriyle geliyor. Tüm bu özellikleri ise sadece 70 gramlık son derece hafif bir cihaz olarak sunuyor.



Ulaşılabilirlik

Palm, titanyum siyah renk seçeneğiyle 2999 TL'den (tavsiye edilen satış fiyatı) piyasaya sunuluyor.

Kaynak: Teknotalk.com