Kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının...
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Kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının...

Kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının mağduriyetini gidermesini kapsayan ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının...
18.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:18

Kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının mağduriyetini gidermesini kapsayan ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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