Kredi kart bilgileri kopyalayıp alışverişe 5 gözaltı
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Kredi kart bilgileri kopyalayıp alışverişe 5 gözaltı

22.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:17

- Kredi kart bilgileri kopyalayıp alışverişe 5 gözaltı Samsun'da "kredi kartı bilgilerini kopyalayarak internet üzerinden alışveriş yapmak suretiyle dolandırıcılık" iddiasıyla ilgili kargo çalışanı 5 şüpheli gözaltına alındı.

- Kredi kart bilgileri kopyalayıp alışverişe 5 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da "kredi kartı bilgilerini kopyalayarak internet üzerinden alışveriş yapmak suretiyle dolandırıcılık" iddiasıyla ilgili kargo çalışanı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da T.Ö. adlı şahıs polise elektronik posta ile ihbarda bulunup kredi kartından bilgisi dışında internetten 2 bin 442 liralık alışveriş yapıldığını öğrendiğini bildirdi. T.Ö. bankayı da arayıp kredi kartını iptal ettirerek şikayette bulundu. Polis söz konusu şahıs adına yapılan alışveriş sonrası satın alınan ürünün adres takibi yaparak dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Olayla ilgili aralarında kargo çalışanlarının da bulunduğu 5 kişiyi "kredi kartı bilgilerini kopyalayarak internet üzerinden alışveriş yapmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Polis yaptığı araştırma sonucu 3 ayrı dolandırıcılık olayının gerçekleştiğini tespit etti.

Denizevleri Polis Merkezi'ne teslim edilen U.D., M.T., M.S. Y.T. ve A.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltı süreleri uzatılan 5 şüpheli yeniden Denizevleri Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kredi kart bilgileri kopyalayıp alışverişe 5 gözaltı
Kredi kart bilgileri kopyalayıp alışverişe 5 gözaltı
Kredi kart bilgileri kopyalayıp alışverişe 5 gözaltı
Kredi kart bilgileri kopyalayıp alışverişe 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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