Kredi kart bilgileri kopyalayıp alışveriş yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi
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Kredi kart bilgileri kopyalayıp alışveriş yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi

23.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:37
Kredi kart bilgileri kopyalayıp alışveriş yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da "kredi kartı bilgilerini kopyalayarak internet üzerinden alışveriş yapmak suretiyle dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kargo çalışanında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da "kredi kartı bilgilerini kopyalayarak internet üzerinden alışveriş yapmak suretiyle dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kargo çalışanında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da T.Ö. adlı şahıs polise elektronik posta ile ihbarda bulunup kredi kartından bilgisi dışında internetten 2 bin 442 liralık alışveriş yapıldığını öğrendiğini bildirdi. T.Ö. bankayı da arayıp kredi kartını iptal ettirerek şikayette bulundu. Polis söz konusu şahıs adına yapılan alışveriş sonrası satın alınan ürünün adres takibi yaparak dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Olayla ilgili aralarında kargo çalışanlarının da bulunduğu 5 kişiyi "kredi kartı bilgilerini kopyalayarak internet üzerinden alışveriş yapmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Polis yaptığı araştırma sonucu 3 ayrı dolandırıcılık olayının gerçekleştiğini tespit etti.

Denizevleri Polis Merkezi'ne teslim edilen U.D., M.T., M.S. Y.T. ve A.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kredi kart bilgileri kopyalayıp alışveriş yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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