"Kredi hacmindeki genişleme 2020'de de devam edecek"

13.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:51

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekme kararını değerlendiren Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Akın, "Faiz indirimi beklendiği gibi oldu, faiz düşüşünün yarattığı kredi hacmindeki genişlemenin 2020'de de devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Doç. Dr. Nuray Akın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayında açıklanan yıllık bazda enflasyonun yüzde 10,56 olduğunu hatırlatarak, "Reel faizlerin sıfıra yakın ama pozitif bir düzeyde seyrettiğini söyleyebiliriz. Faiz indirimi beklendiği gibi oldu ve enflasyon oranındaki iyileşmeler ile paralel gitti" diye konuştu.

2020'DE ENFLASYONUN TEK HANEYE İNECEĞİ BEKLENTİSİ

Piyasalarda 2020 yılı için enflasyonun önce yüzde 10 civarında tutunacağı, sonra da yüksek tek haneli rakamlara ineceği beklentisi hakim olduğunu aktaran Doç. Dr. Akın, "Dolayısıyla, faizlerde yapılacak ekstra düşüş ancak kısıtlı ve temkinli olacaktır. Aksi takdirde, negatife düşecek reel faiz ekonomide tahribata neden olabilir. Örneğin, tasarruf sahipleri birikim yapmak istemeyecek, var olan birikimler ise reel faizin pozitif olduğu dış ekonomilere kayarak cari açıkta artış yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Akın, 2019 yılında faiz düşüşünün yarattığı kredi hacmindeki genişlemenin 2020'de de devam edeceğini aktararak, "Ancak faiz düşüş hızındaki yavaşlama ile artan kredi borçlanma talebinin de kontrol altında tutulacağını bekleyebiliriz" dedi.

Kaynak: DHA