"Kredi Destek Paketi ikinci ele can suyu oldu"
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"Kredi Destek Paketi ikinci ele can suyu oldu"

İkinci el araç pazarında faaliyet gösteren Otomerkezi.

09.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:12

İkinci el araç pazarında faaliyet gösteren Otomerkezi.net'in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, kamu bankalarının açıkladığı yeni kredi destek paketini değerlendirdi.

Yüksek kredi tutarı ve 6 ay ödemesiz dönem, 60 ay vade ve düşük faiz ile çok cazip bir ödeme planı oluşturulduğuna ve ikinci el otomobil alacaklar için çok iyi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Karakaş "Pandemi dönemindeki yaraları sarmak adına, sektörü canlandırmak için devletimizin attığı bu adıma minettarız. Özellikle toplu taşıma kullanmaktan çekinen ve bir otomobil satın almayı ya da otomobilini değiştirmeyi düşünenler için çok iyi bir zemin oluştu. Fırsat bu fırsat diyorum. Yeni kredi kampanyası ve şehirler arası seyahat yasağının kalkması ile 1 hafta içinde bayilerimizde gözle görülür bir yoğunluk yaşandı. Bu süreçte Otomerkezi.net olarak satışlarımız sadece 3 gün içinde, Nisan ayının tamamında yaptığımız satış adetlerini yakaladı" dedi.

"Araç fiyatlarımız tam 45 gün boyunca sabit"

Son 1 ayda yüzde 8 ile 10 oranında fiyat artışı yaşayan ikinci el otomobil pazarında, yaklaşık 1 yıldır sürekli bir fiyat artışı eğilimi olduğuna değinen Karakaş "Bazı araç fiyatları gerçeklikten uzak ve vatandaşımız da bunun farkında, bilinçli tüketiciler fiyatların oturmasını bekliyor. Fiyatların bir düzene kavuşması için arz-talep dengesiyle tam anlamıyla bir pazarın oluşmasına ihtiyaç var. Kamu bankalarının sunduğu kredi fırsatları da sağlıklı bir pazarın oluşmasına olumlu yönde etki edecektir. Üzülerek söylüyorum ki kredi paketinin açıklandığı gün dahi fiyatlara zam yapan fırsatçılar olduğunu gördük. Biz Otomerkezi.net olarak, otomobil sisteme girdikten sonra, 45 gün boyunca fiyatlarımızı sabit tutuyoruz. Adil ve güvenilir olmak da bunu gerektiriyor. Vatandaşlarımız otomerkezi.net üzerinden OİS sistemi ile online olarak tek tıkla istedikleri aracı satın alabilirler. Aracını satmak isteyen tüketicimiz de Hemen Sat sistemimiz üzerinden, tamamen online ortamda araçları için ücretsiz fiyat teklifi alabilirler ve araçlarını satabilirler" ifadelerini kullandı.

Sıfır km araca kredi imkanı ikinci el pazarı için de çok olumlu

Öte yandan yerli üretime özel taşıt kredisi ile sağlanan olanaklara değinen Karakaş "Çok düşük faizli sıfır km yerli taşıt kredisi sayesinde, sıfır kilometre araç pazarında da hareketlenme olmasını ümit ediyoruz. Yerli üretime destek verilmesi de otomotiv sanayimiz için katkı olacak. Sağlıklı bir sıfır kilometre araç pazarı, ikinci el pazarına da direkt olarak etki ediyor. Sıfır kilometrede iyi bir satış performansı yakaladığımız yıllarda, ikinci elde de aynı etkiyi alıyoruz" yorumunda bulundu.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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