Kredi desteğini fırsat bilerek konut fiyatlarını artıranlara dava
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kredi desteğini fırsat bilerek konut fiyatlarını artıranlara dava

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle kamu bankaları, konut kredisi faiz oranlarını düşürdü.

Kredi desteğini fırsat bilerek konut fiyatlarını artıranlara dava
10.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:24

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle kamu bankaları, konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Ancak Diyarbakır'da bazı konut satıcıları, fiyatları artırdı. Avukat Enes Akdemir, konut fiyatlarını artıran fırsatçılar hakkında şahit ifadesi ve delille dava açılabileceğini belirterek, "Birkaç gün önce 200 bin olan bir gayrimenkul şu anda 300 bin lira olduğunu öğreniyoruz. Bu durum mağduriyetlere sebep veriyor. Bu ciddi bir fırsatçılık, ilkesizlik ve vicdansızlık" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankaları ile ortak hazırlanan cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi uygulanmaya başlandı. Kamu bankalarının destek paketi kapsamında bulunan konut kredilerinin kullanılmaya başlanmasını fırsat bilenler, konut fiyatlarında artış yaptı. Hukukçular, bu kişiler hakkında dava açılabileceğini duydurdu.

Diyarbakır'da da bazı gayrimenkul sahiplerinin konut fiyatlarında artış yapmaları, konut alanların mağduriyetine neden oldu. Avukat Enes Akdemir, fırsatçılar hakkında, şahit ifadesi ve delille dava açılabileceğini söyledi. Kamu bankalarının kredi destek paketini açıklamadan önce Diyarbakır'da 200 bin lira değerinde olan bir konutun fiyatının 300 bin liraya yükseldiğini söyleyen Akdemir, bu durumun ciddi bir mağduriyete yol açacağı uyarısında bulundu. 'BU BİR FIRSATÇILIK, İLKESİZLİK VE VİCDANSIZLIKTIR'Avukat Akdemir, konut alanların fırsatçılar tarafından uğradığı mağduriyetler nedeniyle hukuki alanda çalışmaya hazır olduklarını aktardı. Mağduriyet yaşadıklarını düşünenlerin hukuki yollara başvurmalarını isteyen Akdemir, "Birkaç gün önce 200 bin lira olan bir gayrimenkulün, şu anda 300 bin liraya yükseldiğini öğreniyoruz. Bu da çok ciddi anlamda mağduriyetlere sebep veriyor. Bu bir fırsatçılık, ilkesizlik ve vicdansızlıktır. Dünyanın her yerinde hukuk kuralları bir mağduriyeti kabul etmemektedir. Hukukun olduğu her yerde mağduriyet kabul edilemez. Ülkemizin de ilgili emredici yasalarına göre asla bu mağduriyete sebebiyet verenlerin yaptığı bu eylemleri karşılıksız bırakmamaktadır. Gerek maddi manevi anlamda bu zararların tazmini ve gerek de cezalandırmaları için bir yola gidilmektedir. Bu anlamda bize başvuranlara tüketici mahkemelerinde dava açmak suretiyle işlemlerimizi sürdürmekteyiz. Şahitlerin bu anlamda ifadeleri ve yine varsa başka delilleri toparlayarak hukuki süreç başlar" dedi.'UZMANLARINA DANIŞMADAN KONUT ALINMAMALI'Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Fırat Akçakmak ise konut alımlarında uzmanlara danışılması gerektiğini söyledi. Akçakmak, "Mevcut daireler zam alabiliyordu ve alıcı da bulabiliyordu. Ama hükümetin vatandaş için yaptığı faiz indirme politikasından dolayı konut stoku olmadığından, vatandaş da bir an önce 'konutumu alayım' derdine düştüğünden dolayı ikinci ellerde yüzde 25 ve yüzde 30, sıfır dairelerde de yüzde 30 ve 50 arası artış söz konusu oldu. Konut almak isteyenler mutlaka uzmanlara danışmalı" diye konuştu.'İNSANLAR MAĞDUR OLMAYA BAŞLADI'

Kamu bankalarının sunduğu kredi desteğiyle ev almak istediğini anlatan Salih Em, konut fiyatlarında artış yapan fırsatçıları önlemek için yetkililere çağrıda bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar Haber
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Haber
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat İrem Derici Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Kredi desteğini fırsat bilerek konut fiyatlarını artıranlara dava - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 09:24:37. #1.15#
title