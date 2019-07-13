Kredi derecelendirme kurumu Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kurumu Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch Türkiye'nin 'BB' olan uzun dönem kredi notunu BB-'ye düşürdü görünümünü de negatif olarak teyit etti.

Kredi derecelendirme kurumu Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch, Türkiye'nin 'BB' olan uzun dönem kredi notunu BB-'ye düşürdü görünümünü de negatif olarak teyit etti.

Kurumun açıklamasında İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından ekonomik uyum için uygun bir siyasi zemin oluştuğu, ancak Merkez Bankası Başkanı Murat Cetinkaya'nın görevden alınmasının kurumun bağımsızlığına, ekonomik politika tutarlılığı ve güvenilirliğine zarar verdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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