Kredi derecelendirme kurumu Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch Türkiye'nin 'BB' olan uzun dönem kredi notunu BB-'ye düşürdü görünümünü de negatif olarak teyit etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch, Türkiye'nin 'BB' olan uzun dönem kredi notunu BB-'ye düşürdü görünümünü de negatif olarak teyit etti.
Kurumun açıklamasında İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından ekonomik uyum için uygun bir siyasi zemin oluştuğu, ancak Merkez Bankası Başkanı Murat Cetinkaya'nın görevden alınmasının kurumun bağımsızlığına, ekonomik politika tutarlılığı ve güvenilirliğine zarar verdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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