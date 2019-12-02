Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Kuruluş, ülke notu görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a yükseltti.



Son olarak geçen temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB-'ye düşüren Fitch, not görünümü negatif olarak teyit etmişti. Not indirimine gerekçe olarak da Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını ve S-400'ler nedeniyle ABD'den olası yaptırım riskini göstermişti. Euronews.com'da Görüntüle