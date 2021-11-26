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Krea Prodüksiyon ve 48 bayisi hakkındaki soruşturmada sözlü savunma toplantısı yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Krea Prodüksiyon ve 48 bayisi hakkındaki soruşturmada sözlü savunma toplantısı yapılacak

Krea İçerik ve Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. ve 48 bayisi hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Krea İçerik ve Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. ve 48 bayisi hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı 4 Ocak 2022'de yapılacak.

Rekabet Kurumu, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. ve 48 bayisi hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini açıkladı. Söz konusu savunma toplantısı 4 Ocak 2022 günü saat 10.30'da yapılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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