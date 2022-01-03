Krea İçerik Hizmetleri ve 48 bayisine açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. ve 48 bayisi hakkında rekabete aykırı hareket edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın sözlü savunma aşaması, yarın saat 10.30'da yapılacak.

Rekabet Kurumu tarafından, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. ve 48 bayisi hakkında, hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan eylemler yapıp yapmadığının ve teşebbüslerin, piyasadaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik soruşturma açılmıştı. Bu kapsamda, söz konusu şirkete ve 48 bayisine açılan soruşturmasında sözlü savunma aşamasına gelindi. Toplantı, yarın saat 10.30'da yapılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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