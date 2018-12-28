Krea Grup, Avrupa'nın tarihi şehirlerini dönüştürüyor

Karaköy Tomtom Mahallesi'nde kentsel dönüşümle halihazırda 17 binanın dönüşümünü yapan Krea Grup, Galataport'un da etkisiyle bölgeyi yine 100 yıl öncesinde olduğu gibi kentin merkezi haline getirmeyi planlıyor. Grup, ayrıca Lizbon ve Porto gibi Avrupa şehirlerindeki tarihi bölgeleri dönüştürüyor.