Kraven the Hunter Filmi
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Kraven the Hunter Filmi

Kraven the Hunter Filmi
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Kraven the Hunter filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kraven the Hunter filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Kurbanlarını elleriyle avlamayı seven Kraven, bir gün bir cadı doktor ile tanışır. Bu doktor ona hislerini ve güçlerini geliştirmesi için bir tedavi uygular. Hem de yaşlanması yavaşlayacaktır. Kraven'ın artık tek amacı tüm dünyaya en iyi avcının kendisi olduğunu göstermek ve Spider-Man'i avlamaktır.

Yönetmen: J.C. Chandor

Senaryo: Steve Ditko, Matt Holloway, Stan Lee, Art Marcum, Richard Wenk

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Kraven the Hunter

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2023

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 13.01.2023

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Kaynak: InterSinema.com

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