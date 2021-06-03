Kraven the Hunter Filmi
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Kurbanlarını elleriyle avlamayı seven Kraven, bir gün bir cadı doktor ile tanışır. Bu doktor ona hislerini ve güçlerini geliştirmesi için bir tedavi uygular. Hem de yaşlanması yavaşlayacaktır. Kraven'ın artık tek amacı tüm dünyaya en iyi avcının kendisi olduğunu göstermek ve Spider-Man'i avlamaktır.
Yönetmen: J.C. Chandor
Senaryo: Steve Ditko, Matt Holloway, Stan Lee, Art Marcum, Richard Wenk
Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Kraven the Hunter
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2023
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 13.01.2023
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Kaynak: InterSinema.com