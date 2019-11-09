"Kravatlı simitçi" 18 yıldır mesaisini aksatmıyor

09.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:58

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, takım elbise giyip kravat taktığı için "kravatlı simitçi" olarak tanınan 44 yaşındaki Halim Adalı, 18 yıldır simit tezgahında mesaisini aksatmadan sürdürüyor.

Gençlik yıllarında asker ya da polis olmak isteyen fakat gözündeki rahatsızlık nedeniyle bu hedefine ulaşamayan Adalı, yıllardır seyyar tezgahında simit satarak geçimini sağlıyor.

İlçe merkezinin işlek noktalarından birinde her sabah tezgahının başına takım elbiseli ve kravatlı şekilde geçen Adalı, günde yaklaşık 150 simit satıyor.

Adalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle ortaokuldan sonra okuyamadığı için sürekli takım elbiseli ve kravatlı gezdiğini, işini çok sevdiği için de bunu bir yaşam standardı haline getirdiğini dile getirdi.

Bolvadin'de "kravatlı simitçi" olarak da tanındığını belirten Adalı, "Kravat, başta kişinin kendisine saygısıdır. Zaten kendisine saygısı olmayanın da kimseye saygısı olmaz. Kravat, benim yaşam stilim. Özenti olsaydı çabuk geçerdi ve 18 yılı tamamlayamazdım." ifadelerini kullandı.

Uzun süre aynı yerde tezgahı olduğundan ilçe sakinlerince tanındığını anlatan Adalı, "İlk başladığımız yıllarda simit verdiğimiz kız çocukları gelin oldu, erkek çocukları da evlendi. Şimdi, onların çocuklarına simit veriyoruz. Bolvadin'de 'kravatlı simitçi' denildiğinde beni iş adamından dilencisine kadar herkes tanıyor. Özellikle memurlar, sabah simitlerini benden alırlar." dedi.

"Beni polis sanarak hizaya geliyorlar"

Adalı, kendisini ilk zamanlar simit tezgahının başında takım elbiseli ve kravatlı olarak görenlerin "sivil polis" sandığını söyledi.

Çarşıda çıkan bir kavgada kendisini görenlerin "simitçi kılığındaki sivil polis" sanarak kendilerine çeki düzen verdiklerini aktaran Adalı, "Mahalle aralarında ve pazar yerlerinde bazen kadınların ve gençlerin tartışmalarına şahit oluyorum. 'Yapmayın, ayrılın ayıp olur' dediğimde beni polis sanarak hizaya geliyorlar. Kendilerine çeki düzen veriyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Sağlığı elverdiği sürece böyle giyinerek simit satmaya devam edeceğini ifade eden Adalı, sözlerini "İşimi seviyorum. Az veya çok simit satarak ailemizin geçimini sağlıyoruz. Bereket versin. Bazı günler 20 lira ile gittiğim günler de oluyor. Bazı günler 50-100 lira ile gittiğim de oluyor. Şükrediyorum çünkü azı bulamayan çoğu hiç bulamaz." diye tamamladı.

Kaynak: AA