Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti Niğde'de serinlemek için krater gölüne giren 19 yaşındaki genç öldü.

Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti

NİĞDE - Niğde'de serinlemek için krater gölüne giren 19 yaşındaki genç öldü.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Nafi Evlendi, serinlemek için Krater gölü olan Nar gölüne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan genç boğularak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine Niğde ve Aksaray Afad ekipleri sevk edildi. Göle gelen Aksaray AFAD su altı ve üstü arama kurtarma ekipleri gencin cansız bedenini gölden çıkardı.

Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti
Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti
Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti
Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti
Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti
Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti
Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı Serra Arıtürk İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Şaban Yılmaz Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 18:52:17. #1.15#

title