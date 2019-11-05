Krasnodar-Trabzonspor maçına doğru

05.11.2019 11:14

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile 7 Kasım Perşembe günü oynayacağı maç öncesi, takımların basın toplantısı ve antrenman programları belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcu Alexander Sorloth'un katılacağı basın toplantısının, yarın saat 18.30'da Rusya Krasnodar Stadyumu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Basın toplantısının ardından saat 19.00'da yine Krasnodar Stadyumu'nda yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı aktarıldı.

Ev sahibi takım Krasnodar'ın basın toplantısının da aynı gün saat 12.15'te Krasnodar Stadyumu'nda yapılacağı bildirildi.

Basın toplantısının ardından Krasnodar'ın saat 15.30'da Chetuk sahasında yapacağı antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı duyuruldu.

Kaynak: AA