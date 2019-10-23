Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

- Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladıTRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Rusya temsilcisi Krasnodar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

23.10.2019 22:04
Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

- Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Rusya temsilcisi Krasnodar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medical Park Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde ise Rus ekibi taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.