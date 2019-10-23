23.10.2019 22:04

- Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Rusya temsilcisi Krasnodar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medical Park Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde ise Rus ekibi taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA