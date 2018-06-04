Krasnodar'dan Çin'e Hızlı Tren Hattı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinden Çin'e ihracat cirosunun yüzde 128 artmasının ardından bölge yönetimi Çin'e hızlı tren hattının kurulması için çalışma grubu oluşturdu.

Rusya'nın Krasnodar bölgesi tarım, maden ve ormancılık alanlarında sürekli üretim artışı gösterirken en fazla ihracatın yapıldığı ülke Çin oldu. St. Petersburg'ta gerçekleşen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Krasnodar bölge yönetimi ile Çin tarafı karşılıklı ticaretin arttırılması yönünde mutabık kalarak protokol imzaladı. Bunun üzerine Çin'e hava, kara ve demiryolu ulaşımının arttırılması ve ulaşım yatırımları konusu Krasnodar bölge yönetimince tartışıldı. Çin'e ihracat yapan 300 firmanın temsilcilerinin de katıldığı toplantıda çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Çalışmaların tamamlanmasından sonra tren yolu hattı projesinin tamamlanması ve iki haftada bir Çin'e yük trenlerinin yol alması bekleniyor. - KRASNODAR