Krasnodar bir puana razı oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Dinamo Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

20.10.2019 22:52
Krasnodar bir puana razı oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Dinamo Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Rusya liginin 13. haftasının kapanış maçında Krasnodar, düşme hattındaki Dinamo Moskova'ya konuk oldu.

Mücadele, Dinamo Moskova'da 3. dakikada Grigori Morozov, Krasnodar'da 35. dakikada Aleksandr Martinovich'in attığı gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Puanını 27'ye çıkaran Krasnodar, 29'ar puanlı Lokomotiv Moskova ve Zenit'in arkasında 3. sırada yer aldı.

Trabzonspor, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Krasnodar'ı ağırlayacak.

Kaynak: AA
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