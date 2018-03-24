Krasnador Kış Turizminde Yüzde 20'lik Artış Gösterdi

Rusya'nın Krasnador Valisi Veniamin Kondratiev, Krasnador bölgesine bu kış 1 buçuk milyon turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Rusya'nın Krasnador bölgesinin en turistik şehri olarak bilinen, 2014 yılında kış olimpiyatlarının yapıldığı şehir olan, yazın ise Karadeniz'e kıyısı olduğu için deniz turizmi için bolca turist çeken Soçi, kış turizminde turist rekoru kırdı. Krasnador Bölgesi Valiliği resmi internet sitesinden Krasnador Bölgesi valisi Veniamin Kondratiev, Krasnador bölgesine toplam 1 buçuk milyon turistin ziyaret gerçekleştirildiği vurguladı. Aralık ayından başlayarak Şubat ayı sonuna kadarki süre baz alınarak verilen rakamlara göre geçtiğimiz yıl bu rakam 1 milyon 200 bin kişinin olduğu, bu yıl ise bu rakamın 1 buçuk milyona ulaştığı, oransal olarak ta turist sayısının yüzde 20 artış gösterdiği bildirildi. En çok Soçi'de ki kayak merkezinin turist ağırladığına vurgu yapılırken, sadece kayak merkezini 740 bin turistin ziyaret ettiği aktarıldı. - SOÇİ