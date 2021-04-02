KRANK Art Gallery "Bir Başkası için Ben" sergisine ev sahipliği yapıyor

KRANK Art Gallery 2 Nisan- 16 Mayıs tarihleri arasında Aslı Narin'in "Bir Başkası İçin Ben" sergisine ev sahipliği yapıyor. Aslı Narin yeni sergisinde insanın doğa ile arasındaki tanıdıklıklarının resimsel bir kaydını alıyor.