Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş - Haberler

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Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş

AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Kramatorks Tren Garı Tren bileti alan Ukraynalılar Köpekleriyle birlikte tren garında bekleyen Ukraynalılar Boş tren rayları Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyişKRAMATORKS (AA) Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırıları sürerken ülkenin doğusunda yer alan Donbas bölgesinde bulunan...

Kramatorks Tren Garı

Tren bileti alan Ukraynalılar

Köpekleriyle birlikte tren garında bekleyen Ukraynalılar

Boş tren rayları Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş

KRAMATORKS (AA) Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırıları sürerken ülkenin doğusunda yer alan Donbas bölgesinde bulunan Kramatorks'ta yaşayan Ukraynalıların kentten ayrılmak için geldikleri tren garındaki bekleyişleri sürüyor. Kramatorks'tan ayrılmak isteyen Ukraynalılar'ın tren garına taşıyabilecekleri eşyaları ve evcil hayvanlarıyla geldikleri görüntülendi.

Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş

Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş

Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Ukrayna, Donbas, Rusya, Tren, Güncel, Haberler

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