Kramatorks'ta yaşayan bazı Ukraynalılar, trenle kentten ayrıldı
AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırıları sürerken ülkenin doğusunda yer alan Donbas bölgesinde bulunan Kramatorks'ta yaşayan Ukraynalılar, uzun süre bekledikten sonra gelen trenle kentten ayrıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırıları sürerken ülkenin doğusunda yer alan Donbas bölgesinde bulunan Kramatorks'ta yaşayan Ukraynalılar, uzun süre bekledikten sonra gelen trenle kentten ayrıldı.