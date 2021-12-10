KRALKIZI-DİCLE P4 POMPAJ SULAMASIYLA 124 BİN 700 DEKAR ALANIN SULANMASI SAĞLANACAK

DİCLE, DİYARBAKIR (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Kralkızı- Dicle P4Pompaj Sulaması Projesinde; 4000metre güzergahta kazı çalışmaları hızla devam etmekte olup, 1. 600 metre CTP boru imalatlarıtamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 34köyün ve 124 Bin 700 dekar alanın basınçlı borulu şebeke ile sulanması sağlanacak. İş kapsamında 425 bin 478 metreHDPE ve CTP boru döşenecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet