KRALKIZI-DİCLE CAZİBE SULAMASI 4. KISIM ŞEBEKE YAPIMI İKMAL İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI - Haberler
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KRALKIZI-DİCLE CAZİBE SULAMASI 4. KISIM ŞEBEKE YAPIMI İKMAL İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

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KRALKIZI-DİCLE CAZİBE SULAMASI 4. KISIM ŞEBEKE YAPIMI İKMAL İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Kralkızı- Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Şebeke Yapımı Projesinde; 2, 500 metre borulu şebeke döşenmiş olup, üzerindeki sanat yapıları imalatlarına başlanıldı. İki adet filtre istasyonunda çalışmalarımız devam etmektedir. 2021 yılı sonunda 20 bin 470 dekar alanda çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamının bitirilmesi ile 60. 000 bin dekar tarım alanı sulanacaktır. 169 km HDPE, 30 km CTP, 5 adet filtre istasyonu imalatı bulunan projede, HDPE, CTP ve filtre istasyonu imalatlarında çalışmalar hızla devam ediyor.

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Haber: KRALKIZI-DİCLE CAZİBE SULAMASI 4. KISIM ŞEBEKE YAPIMI İKMAL İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI - Haberler
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