Kraliyetin Yeni Gelinin Eskiden Verdiği Ateşli Pozlar, Başına Dert Oldu

Prens Harry ile üç ay sonra hayatını birleştirerek Kraliyet ailesine gelin gidecek olan Meghan Markle'ın eski pozları gündem oldu. İngiliz medyası Prens Harry ile nişanlanan Meghan Markle'nin 6 yıl önce bir çekim için vermiş olduğu ateşli pozları tekrar gündeme getirdi.

KRALİYET AİLESİNİN NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU

Britanya tahtının beşinci varisi Prens Harry ile hayatını birleştirecek olan oyuncu Meghan Markle'ın, eski pozları yüzünden başı dertte. Ateşli pozlar ve kamera arkası görüntülere Kraliyet ailesinden bir tepki gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Kraliyet ailesinde Kraliçe Elizabeth'in bu şekilde davranışları hoş karşılamadığı biliniyor.

GÜNLÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Meghan Markle'ın gizli günlükleri de ortaya çıktı. İngiliz basını, Amerikalı oyuncunun isimsiz olarak internette yayımladığı günlüğündeki "Gel ve kızların sihirli memelerini oku" cümlesini manşetten verdi. Günlüklerde Hollywood'da tutunmaya çalışan bir aktristin samimi itirafları bulunuyor. Markle'nin günlüğünde kendisini şöhreti yakalamak için sıkışan ve bunun için mücadele eden bir oyuncu olarak tanımladığı görülüyor.