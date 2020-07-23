Kraliyet yazarından, Prens Harry'nin eşi Markle'dan 'daha az zeki' olduğu iddiası
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Kraliyet yazarından, Prens Harry'nin eşi Markle'dan 'daha az zeki' olduğu iddiası

İngiltere Kraliyet Ailesi hakkında yazdığı biyografik kitaplarla ünlenen Lady Colin Camplbell (70), Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'dan daha az zeki olduğunu ve eşini memnun etmek için çaresizce çabaladığını iddia etti.

Kraliyet yazarından, Prens Harry'nin eşi Markle'dan 'daha az zeki' olduğu iddiası
23.07.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:20

İngiltere Kraliyet Ailesi hakkında yazdığı biyografik kitaplarla ünlenen Lady Colin Camplbell (70), Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'dan daha az zeki olduğunu ve eşini memnun etmek için çaresizce çabaladığını iddia etti.

Jamaika doğumlu İngiliz yazar Lady Campbell, 1992 yılında 'en çok satanlar listesine' giren "Diana in Private: The Princess Nobody Knows" adlı kitabı yazmıştı. Lady Campbell, yeni kitabı "Meghan ve Harry: Gerçek Hikaye" adlı kitabının tanıtımında basına konuştu.Campbell, Prens Harry'nin Mehgan Markle'dan daha az zeki olduğunu ve Meghan ne derse yaptığını çünkü eşini çaresizce memnun etmeye çalıştığını öne sürdü. 


Kaynak: DHA

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