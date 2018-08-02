Kraliyet Orkestrası Şefi, 'Cinsel Taciz' Suçlaması Sonrası Görevden Alındı

Amsterdam Kraliyet Konser Salonu Orkestrası Şefi Daniele Gatti, hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine görevden alındı.

Hollywood yapımcısı Harwey Weinstein hakkındaki cinsel taciz suçlamaları sonrası, dünya genelimden kadınların #MeeToo hashtagi ile sosyal medya üzerinde başlattığı kampanya, İtalyan orkestra şefi hakkındaki iddiaları da gündeme taşıdı.

Amerikan Washington Post gazetesi, geçen hafta Daniele Gatti'nin, 1996 ve 2000 yıllarında birlikte çalıştığı kadın sanatçılara yönelik, "sınırı aşan uygunsuz cinsel davranışta bulunduğunu" yazdı.

Soprano Alica Bernecha, 24 yaşındayken kendisinden 10 yaş büyük olan Gatti'nin cinsel tacizine uğradığını söyledi.

Bernecha, İtalyan orkestra şefinin 1996 yılında Chicago'daki bir soyuna odasında kendisine elle taciz ettiğini ve zorla öpmeye çalıştığını anlattı.

Soprano Jeanne-Michele Charbonnet de, 2000 yılında Gatti tarafından benzer şekilde taciz edildiğini açıkladı. Her iki kadın sanatçı da, işlerini kaybetme korkusu yüzünden susmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu açıklamalar, klasik müzik dünyasında tartışmalara neden oldu. Amsterdam Kraliyet Konser Salonı Orkestrası'nı 2016'dan itibaren yönetmeye başlayan Daniele Gatti'ninin, Hollanda'da kadın çalışma arkadaşlarına yönelik uygunsuz davranışları sürdürdüğü belirtildi.

Orkestradaki birkaç kadın müzisyen, #MeToo kampanyası kapsamında Gatti'nin kendilerine yönelik cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

'Eğer gerçekten insanları incitmişsem çok özür dilerim'

Gatti ise hakkındaki iddialar ile ilgili olarak şaşkın.

57 yaşındaki İtalyan sanatçı, "Her defasında karşı tarafın da bunu istediğinden emin olduğum için birine yaklaştım. Yıllar önce olan şeyler. Eğer gerçekten insanları incitmişsem çok özür dilerim" dedi.

Ancak bu özür, İtalyan şefle ilgili güven kaybına ortadan kaldırmaya yeterli olmadı. Amsterdam Kraliyet Konser Salonu Orkestrası, Gatti ile ilgili bütün konser planamlamarını iptal ederek, işine son verildiğini açıkladı.

Danile Gatti'nin yönetmesi planlanan bütün konserler için başka şefler görevlendirilecek.