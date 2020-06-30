Kraliyet Nişanlı Profesör sıfır atık forumunda Çevre teknolojileri, geri dönüşüm ve sıfır atık sektörünün global ticaret ağını artırmak için ENTECH'i düzenleyen CNR Holding, daha temiz dünya ve Türkiye için de sıfır atık forumunu hayata geçirecek.

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenecek ENTECH Sıfır Atık Forumu'na, kendi alanlarında dünyanın en ünlü akademisyen ve uzmanları katılacak. Bu uzmanlardan biri de Kaynaklar ve Çevre Politikaları Profesörü Paul Ekins. Sürdürülebilir ekonomi alanının en önemli akademisyenlerinden biri olan Ekins, halen Londra Üniversitesi Akademisi Sürdürülebilir Kaynaklar ve Enerji Bölümü Araştırma Direktörlüğüne devam ediyor.

Birleşik Krallık 2015 yılı onur listesinde yer alarak çevre politikalarına verdiği hizmetlerden dolayı İngiliz Kraliyeti Onur Nişanı alan Paul Ekins, UNEP'nin verdiği Global 500 Üstün Çevre Başarı ödülüne sahip nadir akademisyenlerden biri.

2014-2019 yılları arasında Birleşik Krallık Enerji Araştırma Merkezi Direktörü olan Ekins, 2002-2008 yılları arasında ise Kraliyet Çevre Kirliliği Komisyonu üyeliği yaptı. 2011-2014 yılları arasında Avrupa Kaynak Etkinliği Platformu Üyesi ve kaynak etkinliğinden sorumlu uzman ekonomistlerden oluşan Avrupa Çevre Grubunun Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uluslararası Kaynak Paneli (IRP) üyesi olan Ekins, 2016 yılında G7 hükümetleri tarafından görevlendirilerek Japonya'da sunulan kaynak etkinliği ve bu yıl yayınlanan mineral kaynakları yönetimi IRP raporlarının başyazarlığını da üstlendi.

ENTECH ve Sıfır Atık Forumu, CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık tarafından, 4-7 Kasım tarihleri arasında, global ticaretin merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde organize edilecek.

Kaynak: Bültenler