"Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyor Isparta'nın en küçük ilçelerinden Uluborlu'da yetişen kiraz, Almanya, İngiltere, Fransa ve Çin'in de aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Isparta'nın en küçük ilçelerinden Uluborlu'da yetişen kiraz, Almanya, İngiltere, Fransa ve Çin'in de aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Gülü, lavantası, elması ve domatesiyle önemli tarım altyapısına sahip kentte, Türkiye'nin kiraz üretiminin yüzde 10'u karşılanıyor.

Kalitesinden dolayı bir dönem İngiliz kraliyet ailesine de gönderildiği için "Kraliyet kirazı" olarak bilinen Isparta'nın 6 bin nüfuslu ilçesindeki Uluborlu'da kiraz hasadı devam ediyor. Kiraz ihracatına 1974'te başlanan ilçedeki üretimle ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, AA muhabirine, il genelinde 70 bin dönümlük alanda kiraz üretimi yapıldığını söyledi.

Üretimin büyük bir kısmının kentin en küçük ilçesi Uluborlu'da gerçekleştirildiğini vurgulayan Selçuk, "Çiftçilerimiz bahçelerindeki kirazları toplayarak ilçe merkezindeki alım merkezlerine getiriyor. Bu alım merkezlerindeki ihracatçı firmalar kirazları alarak, işleyip başka ülkelere ihraç ediyor." dedi.

"Farklı ülkelerin raflarında yer alıyor"

Selçuk, ilçede 40 bin dönümlük arazide kiraz üreticiliği yapıldığını, bu yıl rekoltenin iyi olduğunu ifade etti.

Uluborlu kirazının farklı ülkelerdeki raflarda yerini aldığını anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Almanya, İngiltere, Fransa, Hong Kong, Çin ve İskandinav ülkelerine ihraç ediyoruz. Kirazlarımız, kraliyet ailesinin sofrasına da gidiyor. Yurt dışı satışlarda 26-27 kalibre olan kirazlarımız tercih ediliyor. Üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Hem iç hem de dış pazarda alıcı buluyor. İhracat yaparak ülkemize döviz girdisi sağlanıyor."

Üreticilerden Osman Özen, üretilen kirazların kalitesi ve lezzetiyle çok iyi olduğunu belirterek, "İlçedeki alım merkezilerinde yer alan 18 firmadan 12'si kirazı yurt dışına ihraç ediyor." ifadesini kullandı.

Üreticilerden Fadik Özen ise kiraz toplamaya sabah erken saatlerde geldiklerini, hasat edilen ürünün ihracat için satış noktalarına götürüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA