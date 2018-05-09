Kraliyet Gelini Meghan Markle Kız Arkadaşıyla Tatile Çıktı

Prens Harry ile nişanlanmadan önce en iyi arkadaşı Jessica Mulroney ile İtalya'ya tatile giden Markle'ın fotoğrafları, bugün internet sitelerinin manşetlerinde yer aldı.

KIZ KIZA EĞLENİYORLAR

İkili ünlü Amalfi kıyılarında kız kıza eğleniyor. Tatilde bol bol denize giren Markle ve Mulroney, ayrıca akşam özel bir bara gitmiş.

19 MAYIS'TA EVLENİYOR

Harry ve Markle, Windsor Sarayı'nda St. George Kilisesi'nde öğle saatlerinde evlenecek. Kraliyet düğününe toplam 2 bin 640 kişinin davet edildi. Davetlilerden 1200 kişi ise halk arasından seçildi.

HER KESİMDEN İNSANI DAVET ETTİLER

Hayır kurumlarından, okul çocuklarından, kraliyet ailesi için çalışanlardan ve Windsor kenti sakinlerinden bazıları davetli listesinde.

İşte Meghan Markle'ın tatil fotoğrafları...