Kraliyet Gelini Meghan Markle'ın Üvey Kardeşi, Meghan'ı Babasını Görmezlikten Gelmekle Suçladı

Prens Harry ile evlenerek dünya gündeminin merkezine oturanSussex Düşesi Meghan Markle'ı üvey kız kardeşi, babasına ilgisizlikle suçlanıyor.

İHTİŞAMLI HAYATINI AİLE DRAMI GÖLGELİYOR

Sussex DüşesiMeghan Markle bugünlerde bir kraliyet gibi ihtişamlı,hayatının ardından ailesiyle ilgili perdelerin arkasından büyük bir dram yattığı konuşuluyor.Meghan Markle'nin üvey kız kardeşi Samantha Markle, kardeşi için"babalarını görmezden" gelmekle suçladı.

KIZ KARDEŞ BABASINA HARAÇ ÖDEMESİ TALEBİNDE BULUNDU

Meghan Markle'ın üvey kzı kardeşi Samantha Markle twitter hesabı üzerinden kraliyet gelinini hedef alan sözler söyledi.

Samantha Markle, Meghan Markle'ın Prens Harry ile Londra'daki Nelson Mandela Yüzüncü Yıl Sergisine yaptığı son ziyaretinde, üvey kız kardeşinin "kendi babasına haraç ödemesi" talebinde bulundu.

EĞER BABAMIZ ÖLÜRSE SENİ SORUMLU TUTUYORUM

Kraliyet çiftinin görünüşüne dair bir atasözüyle gönderme yapan Samantha dramatik bir biçimde şöyle yazdı: "Kendi babanıza haraç mı ödeyeceksin ?! Yeter yeterlidir. Kadın gibi insani bir davranış gibi davran! Eğer babamız ölürse seni sorumlu tutuyorum, Meg!"