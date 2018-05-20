Kraliyet Düğününün Pastası, Kraliçenin Bahçesinde Bulunan Mürver Çiçeğiyle Tatlandırıldı

Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününde tüm detaylarla tek tek ilgilenildi. Prens Harry ile nişanlandığı ilan edildiği günden bu yana nasıl bir gelinlik giyeceği merak edilen Meghan Markle, annesi Doria Ragland ile yan yana bindiği otomobilde ilk kez gelinliğiyle görüntülendi

PIRILTILI TAÇ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun saçlarını toplayan Meghan Markle'ın duvağındaki pırıltılı taç da dikkat çekti.

ŞAPKA VE DİZ ALTI ELBİSE

İngiliz Kraliyet Ailesi davetlilere, giyim konusunda talimat verdi. Kadınlar şapka ve diz altı elbiseyle, erkekler ise kravatla düğüne katılıyor.

ANNESİNİN ANISINA

Düğün öncesi Prens Harry ile Meghan Markle'ın evleneceği St George Şapeli, beyaz şakayıklar ve güllerle süslendi. Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın en sevdiği çiçekleri kullanarak onun anısına da saygı duruşunda bulunmuş oldu.

MÜRVER ÇİÇEĞİNDEN PASTA YAPILDI

Çiftin resepsiyonda servis edilen muhteşem pastası Claire Ptak tarafından hazırlandı. Pasta, Sandringham'daki Kraliçe Elizabeth'in konutunda bulunan mürver ağacının çiçeklerinden hazırlanan şurupla yapıldı. Pastanın tarifinde; 200 Amalfi limonu, 20 kilo un, 20 kilo şeker, 20 kilo tereyağ, 500 organik Suffolk yumurtası ve 10 şişe Sandringham Elderflower Cordial yer alıyor.