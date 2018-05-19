Yılın Düğününde Mutlu Son! Yeminler Edildi, Onlar Artık Evli

Windsor Sarayı'nda yer alan St. George Şapeli'nde gerçekleşen yılın düğününde beklenen an geldi. Meghan Markle ve Prens Harry karşılıklı olarak evlilik yeminlerini ettiler ve ardından ikisi de "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusunu "Ediyorum" diyerek yanıtladı.

YÜZÜKLERİ BİRBİRLERİNE TAKTILAR

Ardından çift birbirlerine yüzüklerini takarak resmi olarak dünya evine girmiş oldu. Markle ve Prens Harry yüzüklerini takıp birbirlerine yeminlerini ettikten sonra İngiliz Kilisesi Başpsikoposu tarafından nikahları kıyıldı.

"HARİKA GÖRÜNÜYORSUN"

Prens Harry'nın Meghan'ı gördükten sonraki ilk sözleri "Harika görünüyorsun" oldu.

DAVETLİLER ARASINDA ÜNLÜ KONUKLAR VAR

Sanatçı Elton John, oyuncu Priyanka Chopra, tenisci Serena Williams, oyuncu Georghe Clooney, eski futbolcu David Bacham da törenin konukları arasındaydı. Ayrıca Buckingham Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu Prens Harry'i bu sabah Sussex Dükü ilan ettiği duyuruldu. Düğün sonunda Meghan Markle ise Sussex Düşesi oldu.

GELİNİN ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gelinin annesi Doria Ragland tören esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

ÇIĞLIKLAR ARASINDA GİRİŞ YAPTILAR

Markle, Windsor'daki St George Şapeli'ne, sabahın erken saatlerinde gelip beklemeye başlayan binlerce kişinin çığlıkları arasında giriş yaptı. Öğle saatlerinde başlayan törene Kraliçe 2. Elizabeth eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'le giriş yaptı. Markle, Şapelin basamaklarını tek tek çıkarken sade ve uzun kuyruğu olan gelinliğiyle dikkat çekti.

MAKYAJINI KENDİSİ YAPTI

Kraliyet ailesinin bir diğer gelini Kate Middleton'un izini takip eden Meghan Markle, doğal bir makyaj tercih edeceğini ve makyajını kendi yapacağını açıklamıştı. Markle'ın gelinliğini ise tarihi Fransız moda evi Givenchy'nin sanat yönetmeni İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller tasarladı.

YÜZÜĞÜ ÖZEL TASARIM

Prens Harry, müstakbel eşi Meghan Markle için kendi çizdiği bir alyans seçti. Altın yüzük, büyük bir pırlantanın etrafında iki küçük pırlanta ile süslendi. Büyük taş Harry'nin ikinci ev olarak gördüğü Bostwana'dan, küçük taşlar ise Diana'ya ait olan bir broştan geliyor. Yüzüğü kraliyet ailesinin resmi kuyumcusu olan Cleave&Company tasarladı.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

Herkesin merakla beklediği düğünde güvenlik önlemleri ise en üst seviyeye çıkarıldı. Görkemli kutlamanın güvenliğini 3 binden fazla polis sağladı. En büyük tehditler arasında terör saldırıları, Kraliyet ailesi fanatikleri ve eylemler bulunuyordu. Hafızalarda yer edecek düğün için güvenlik üst seviyeye çıkarılırken, İngiliz geleneklerine göre polislerin çoğu ateşli silah taşımadı.