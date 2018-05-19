Kraliyet Düğünü Öncesi Konuklar ve Vatandaşlar Windsor Sarayı'nda

– Birleşik Krallık başkenti Londra'da yer alan Windsor Sarayı'nda bugün Veliaht Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliğiyle gerçekleşecek olan kraliyet düğünü öncesi, vatandaşlar saray önünde toplanmaya başladı.

Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgelerinden kraliyet düğünü için saraya gelen vatandaşlara yetkililer içerisinde çikolata, bisküvi ve su bulunan çantalar dağıttı.

Ayrıca düğünde çello performansı sergileyecek olan ve 2016 yılında BBC Yılın Genç Müzisyeni ödülünü kazanan Sheku Kanneh-Mason da Twitter üzerinden düğün için olan heyecanını paylaştı.

Düğün seromonisi için ise konuklar arasından ABD'li talk show sunucusu Oprah Winfrey, İngiliz müzisyen James Blunt, İngiliz oyuncu Idris Elba, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın ailesi, ABD'li oyuncu George Clooney ve avukat eşi Amal Clooney, İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasırımcısı eşi Vicoria Beckham, ABD'li profesyonel tenisçi Serena Williams ve İngiliz şarkıcı Sir Elton John saraya geldi. (Fotoğraflar)

Görüntü dökümü:

Windsor Sarayı önünde toplanan vatandaşlar - Londra