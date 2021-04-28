KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İNGİLTERE Kraliyet ailesi üyelerinden Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Prenses Kate, Kraliçe Elizabeth tarafından kendilerine tahsis edilen evin yenileme çalışmalarında Denizli mermerini tercih etti.

İNGİLTERE Kraliyet ailesi üyelerinden Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Prenses Kate, Kraliçe Elizabeth tarafından kendilerine tahsis edilen evin yenileme çalışmalarında Denizli mermerini tercih etti. 'Anmer Hall' isimli tarihi evde kullanılan mermeri üreten firmanın genel müdürü Celil Kılıç, Prens William ve eşi Prenses Kate'in mektup göndererek kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Denizli'nin Honaz ilçesindeki fabrikada doğal taş üretimi yapan firma, İngiliz Kraliyet ailesi üyeleri Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Prenses Kate'in, Norfolk'taki 'Anmer Hall' isimli evlerinin renovasyonunda kullandığı mermerin tedarikini sağladı. Kaklık Mahallesi'ndeki fabrikada özel olarak imal edilen mermerler, şubat ayında İngiltere'ye gönderildi. Doğal taşlar, 1862 yılından bu yana kraliyet ailesinin kullandığı, Kraliçe Elizabeth tarafından Prens William ve Prenses Kate'e hediye edilen tarihi evin banyosunda kullanıldı.

Kraliyet ailesine özel mermer üreten firmanın genel müdürü Celil Kılıç, Prens William ve Prenses Kate'in evleri için hazırladıkları ürünlerden dolayı teşekkür mektubu aldıklarını söyledi. İngiltere'de ürünlerinin tanıtıldığı birçok depolarının bulunduğunu belirten Kılıç, "Prens William ve Prenses Kate çifti, Anmer Hall'ın yenileme çalışmalarını yaparken bize ulaştılar. Türkiye'de üretilen mermerleri beğenmişler. Bize sipariş verdiler. Biz burada Denizli'de çıkan taşlarla özel üretimler yaptık ve gönderdik. Mermerler evin ıslak alanlarında kullanıldı. Daha sonra bize bu ay başında teşekkür mektubu gönderdiler. Bu bizim için sürpriz oldu. Gurur duyduk. Tarihi bir binada, Denizli'de çıkarılan Türk mermerinin tercih edilmesi bizi ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ
KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu
Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı
Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ömer Ali Fatih Terim Abdullah Avcı Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KRALİYET AİLESİNE DENİZLİ MERMERİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:32:53. #1.14#

title