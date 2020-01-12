Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilme kararı alan Prens Harry ve eşi kriz toplantısına çağrıldı
Kraliyet ailesinde ‘hayal kırıklığı’ yarattığı iddia edilen çekilme kararının ardından Kraliçe Elizabeth, torunu Prens Harry'yi, gelecekteki düzenlemeleri tartışmak için ‘kriz toplantısına’ çağırdı.
12.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:22
İngiltere'de Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilme kararının yankıları sürüyor.
Kraliyet ailesinde 'hayal kırıklığı' yarattığı iddia edilen adımın ardından Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry'yi, gelecekteki düzenlemeleri tartışmak için kriz toplantısına çağırdığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com