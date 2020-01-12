Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilme kararı alan Prens Harry ve eşi kriz toplantısına çağrıldı
Haberler » Dünya » Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilme kararı alan Prens Harry ve eşi kriz toplantısına çağrıldı - Haberler

Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilme kararı alan Prens Harry ve eşi kriz toplantısına çağrıldı

Kraliyet ailesinde ‘hayal kırıklığı’ yarattığı iddia edilen çekilme kararının ardından Kraliçe Elizabeth, torunu Prens Harry'yi, gelecekteki düzenlemeleri tartışmak için ‘kriz toplantısına’ çağırdı.

12.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:22
Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilme kararı alan Prens Harry ve eşi kriz toplantısına çağrıldı

'de ile eşi Düşes 'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilme kararının yankıları sürüyor.


Kraliyet ailesinde 'hayal kırıklığı' yarattığı iddia edilen adımın ardından 'in torunu Prens Harry'yi, gelecekteki düzenlemeleri tartışmak için kriz toplantısına çağırdığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler