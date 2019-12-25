Kraliyet ailesinde 4 nesil Noel tatlısı yapmak için kolları sıvadı
Dört nesil bir arada Noel hazırlıkları yapan İngiliz kraliyet üyelerinin en küçüğü Prens George, yemek yapma becerileriyle büyüklerine taş çıkardı.
25.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:51
Dört nesil bir arada Noel hazırlıkları yapan İngiliz kraliyet üyelerinin en küçüğü Prens George, yemek yapma becerileriyle büyüklerine taş çıkardı. Kraliçe II. Elizabeth ve tahtın 3 varisi, Noel pudingi yaparak kraliyet ailesinin askerler için kurduğu yardım derneğine destek oldu.View on euronews
Kaynak: Euronews.com