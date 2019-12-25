Kraliyet ailesinde 4 nesil Noel tatlısı yapmak için kolları sıvadı
Dört nesil bir arada Noel hazırlıkları yapan İngiliz kraliyet üyelerinin en küçüğü Prens George, yemek yapma becerileriyle büyüklerine taş çıkardı. Kraliçe II. Elizabeth ve tahtın 3 varisi, Noel pudingi yaparak kraliyet ailesinin askerler için kurduğu yardım derneğine destek oldu.
25.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:39
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve tahtın 3 varisi, Noel bayramı öncesi kameralar karşısına geçerek mutfak hünerlerini sergiledi.
4 nesil bir arada Noel hazırlıkları yapan kraliyet üyelerinin en küçüğü Prens George, yemek yapma becerileriyle büyüklerine taş çıkardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com