Kraliyet ailesinde 4 nesil Noel tatlısı yapmak için kolları sıvadı

25.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:39

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve tahtın 3 varisi, Noel bayramı öncesi kameralar karşısına geçerek mutfak hünerlerini sergiledi.



4 nesil bir arada Noel hazırlıkları yapan kraliyet üyelerinin en küçüğü Prens George, yemek yapma becerileriyle büyüklerine taş çıkardı. Euronews.com'da Görüntüle