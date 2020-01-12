Kraliyet Ailesi Suskunluğunu Bozdu, William'dan Şok Ayrılık Yorumu

12.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:19

Prens Harry olarak bilinen Sussex Dükü ve oyuncu olan eşi Meghan Markle'ın kraliyet ailesinden ayrılarak Kanada'ya yerleşme kararı ile ilgili olarak ağabeyi William, İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Sunday Times'a konuştu.



Cambridge Dükü, Prens Harry ve Meghan Markle'ın monarşiden ayrılma kararı konusunda üzüntüsünü dile getirirken, "Bütün hayatım boyunca kardeşime kol kanat gerdim ama bunu daha fazla yapamayacağım… Bu konuda üzgünüm" dedi.







Haberden anladığımıza göre babası da olaydan en azından kamuoyundan önce haberdar edilmediği için epey kızgınmış.







Kraliçe Elizabeth, pazartesi günü Prens Charles, Prens William ve Prens Harry ile toplantı yapma kararı aldı. Sussex Düşesi Meghan'ın ise toplantıya Kanada'dan bağlanacağı belirtildi.