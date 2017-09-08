Kralın Yakılması İçin Saray Yapılıyor

Tayland'da geçen yıl 88 yaşında ölen kralları Bhumibol Adulyadej'in cesedinin törenle yakılması için saray yapılıyor. 26 Ekim'de yakılacak kral Bhumibol Adulyadej'in cenazesi için ülke seferber oldu. Cenazenin yakılacağı alana dini motifler yapılırken, heykeller dikiliyor. Kralın yakılması için 5 günlük cenaze töreni düzenlenecek. Kral Bhumibol Adulyadej, 13 Ekim 2016'da hayatını kaybetmişti.



(İHA)