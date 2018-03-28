Kralın Diş Ağrısı İsimli Oyun Sahnelendi

Kralın Diş Ağrısı isimli oyun üç seans olarak sahnelendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde kurulan ve 7 binden fazla üyesi bulunan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü içine alan haftada çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Barış Gezegeni'nin ardından Kralın Diş Ağrısı isimli oyun 10.00, 13.30 ve 19.00 olmak üzere üç seansta çocuklara "Merhaba," dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde sahnelenen oyuna Çocuk Kulübü üyesi yüzlerce öğrenci ilgi gösterdi.

ÖRÜMCEK ÇOCUK CUMA GÜNÜ SAHNEDE OLACAK

Çocuklara sanatın her türünü sevdirmek amacıyla tamamen ücretsiz sanat etkinlikleri ile çocukları buluşturan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, son olarak Örümcek Çocuk isimli oyunla 30 Mart Cuma günü yine üç seans olarak sahnelenecek.