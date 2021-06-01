"Kraliçeler Satranç Festivali" kayıtları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Kraliçeler Satranç Festivali" kayıtları başladı

'Kraliçeler Satranç Festivali' kayıtları başladı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından organize edilen, tüm kadın satranççıların katılımına açık olan ve çevrim içi düzenlenecek 'Kraliçeler Satranç Festivali' kayıtları başladı.

Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından organize edilen, tüm kadın satranççıların katılımına açık olan ve çevrim içi düzenlenecek 'Kraliçeler Satranç Festivali' kayıtları başladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika eleme turnuvaları ve bu turnuvaların ardından bireysel ve takım olmak üzere iki ayrı final turnuvası düzenlenecek.

Türkiye'nin de yer alacağı Avrupa Eleme Turnuvası, 3 dakika+2 saniye temposunda 11 tur olarak 19 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

ELO puanlarına göre ilk üç sırayı elde eden oyuncular, final turnuvasında oynamaya hak kazanacak.

Turnuvaya katılmak için başvurular, 13 Haziran Pazar gününe kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Nikos Dendias Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın İlker Kaleli Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Kraliçeler Satranç Festivali" kayıtları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 18:40:58. #1.15#

title