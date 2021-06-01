"Kraliçeler Satranç Festivali" kayıtları başladı

Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından organize edilen, tüm kadın satranççıların katılımına açık olan ve çevrim içi düzenlenecek 'Kraliçeler Satranç Festivali' kayıtları başladı.

Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından organize edilen, tüm kadın satranççıların katılımına açık olan ve çevrim içi düzenlenecek 'Kraliçeler Satranç Festivali' kayıtları başladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika eleme turnuvaları ve bu turnuvaların ardından bireysel ve takım olmak üzere iki ayrı final turnuvası düzenlenecek.

Türkiye'nin de yer alacağı Avrupa Eleme Turnuvası, 3 dakika+2 saniye temposunda 11 tur olarak 19 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

ELO puanlarına göre ilk üç sırayı elde eden oyuncular, final turnuvasında oynamaya hak kazanacak.

Turnuvaya katılmak için başvurular, 13 Haziran Pazar gününe kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er