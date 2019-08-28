Kraliçe İngiliz parlamentosunun tatil talebini onayladı

28.08.2019 17:48

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme talebini onayladı.

Kraliçe'nin danışma kurulundan yapılan açıklamada, monark 2. Elizabeth'in, Başbakan Johnson'ın 9 Eylül - 14 Ekim tarihlerinde parlamentoyu tatil etme talebini, kabul ettiği bildirildi.

Talebin onaylanmasıyla Johnson'un, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmasını engellemesi mümkün hale geldi.

Bugün alınan karara göre İngiliz parlamentosu 9 Eylül'de 5 haftalığına tatil edilecek.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, parlamentonun tatil edilmesine tepki göstererek, "Johnson hükümetinin pervasızlığı karşısında dehşete düştüm. Bu bir zorbalıktır ve demokrasimize tehdittir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow ise parlamentonun tatil edilmesi girişimini "anayasal zorbalık" olarak nitelendirmişti.

Girişimin amacının, parlamentonun Brexit'i tartışmasının ve ülkenin rotasını çizmedeki görevini yerine getirmesinin önüne geçmek olduğunu belirten Bercow, "Parlamentoyu kapatmak, demokratik sürece ve milletin seçilmiş temsilcileri milletvekillerine hakaret olur." ifadesini kullanmıştı.

"Parlamentoya darbe"

Bazı milletvekilleri Johnson'ın talebini "parlamentoya darbe" diye nitelendirirken, bazıları da genel kurul salonundan polis zoruyla çıkarılana kadar ayrılmayacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan parlamentonun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde, Johnson'ın parlamentoyu tatil etme girişimine karşı dilekçe imzaya açılmıştı.

"50. madde süresi yeterince uzatılmadıkça ve İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı iptal edilmedikçe, parlamento tatil edilmemeli veya dağıtılmamalı." talebinin bulunduğu dilekçeye, şu ana kadar yaklaşık 400 bin imza atıldı.

Muhalefet partileri arasındaki müzakere süreci

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

İngiltere muhalefet partileri, Johnson'ın ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasının önüne geçmek amacıyla parlamentoda yasa çıkarmak için kendi aralarında müzakerelere devam ediyor.

Muhalefet partilerinin, Johnson'ı güven oylamasıyla devirmek ve belirlenecek bir ismin liderliğinde Brexit'i erteleyip, ülkeyi erken seçime götürecek "geçici hükümet kurma" senaryosu da tartışılıyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Kaynak: AA