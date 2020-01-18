Kraliçe II. Elizabeth'ten resmi duyuru: Harry ve Meghan çifti artık kraliyet ailesinde değil
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Kraliçe II. Elizabeth'ten resmi duyuru: Harry ve Meghan çifti artık kraliyet ailesinde değil

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kraliyet ailesinden çekilmek istediklerini belirten Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bu isteklerini resmi olarak onayladı. Kraliçenin kararı Buckingham Sarayı ve kraliyet ailesi internet sitesinde yayınlanarak resmiyet kazandı

18.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:44
Kraliçe II. Elizabeth'ten resmi duyuru: Harry ve Meghan çifti artık kraliyet ailesinde değil

Kraliçesi II. Elizabeth, kraliyet ailesinden çekilmek istediklerini belirten ve Sussex Düşesi 'ın bu isteklerini resmi olarak onayladı.


Kraliçenin kararı, ve kraliyet ailesi internet sitesinde yayınlanarak resmiyet kazandı. İngiliz medyasında geniş yankı bulan haberi bazı gazeteler, Brexit'ten esinlenerek "Megxit" başlığıyla duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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