Kraliçe emretti, doğum belgesinden Meghan'ın adı kaldırıldı

ANNE ADI BELGEDEN ÇIKARILDIResmi belgelere göre, Prens Harry ile Meghan Markle'ın 2019 yılında dünyaya gelen oğlu Archie Harrison Montbatten Windsor'ın doğum sertifikasında annesinin adı yazılı değil.

ANNE ADI BELGEDEN ÇIKARILDI

Resmi belgelere göre, Prens Harry ile Meghan Markle'ın 2019 yılında dünyaya gelen oğlu Archie Harrison Montbatten Windsor'ın doğum sertifikasında annesinin adı yazılı değil.SADECE UNVANI YAZILI

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Archie'nen doğum sertifikasındaki "anne" adı bölümünde Markle'ın tam adı Rachel Meghan Markle yazılı değil onun yerine sadece "Ekselansları Sussex Düşesi" yazıyor.BUCKINGHAM'DAN GELEN EMİR

Aslında Archie dünyaya geldiğinde ilk düzenlenen sertifikada, anne hanesinde Markle'ın adı yazıyordu. Fakat iddialara göre altı ay sonra Markle'ın adı çıkarılarak sadece Prens Harry ile evlendikten sonra sahip olduğu unvanı yazıldı.DIANA'NIN İZİNDEN GİTTİĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Önceleri bunun, Markle'ın isteğiyle yapıldığı ve Prenses Diana'nın adımlarının takip edildiği düşünülmüştü. Diana Spencer da her iki oğlunun doğum belgelerinde adı yerine Ekselansları Galler Prensesi yazılmasını tercih etmişti.'SALDIRGAN' BİR HAREKET YORUMU

Fakat geçtiğimiz hafta sonu bunun böyle olmadığı, Archie'ni doğum sertifikasında annesinin adının yazılmamasının Buckingham Sarayı'nın emri olduğunu ileri sürdü. Sözcüsü aracılığıyla yapktığı açıklamada Meghan Markle, oğlunun doğum sertifikasından adının çıkarılmasını "saldırgan" ve "hakaret" içeren bir durum olarak nitelendirdi.İSMİ ÖNCE YAZILDI SONRA ÇIKARILDI

Buckingham Sarayı'nın isteğiyle yapıldığı öne sürülen bu değişiklikten önce Archie'nin doğum sertifikasında doğduğu yer olan Westminister'daki Portland Hospital, doğum tarihi olarak da 6 Mayıs 2019 yazılıydı.HARRY İLE MEGHAN'IN KARARI DEĞİL

Baba adı hanesinde Ekselansları Sussex Dükü Hermy Charles Albert David, anne adı hanesinde de Ekselansları Sussex Düşesi, Rachel Meghan yazıyordu. Fakat, Buckingham Sarayı'nın emriyle Markle'ın adını sertifikadan silindiği, sadece unvanının kaldığı ileri sürüldü. Markle'ın sözcüsü, bu kararın ne Markle'a ne de Prens Harry'ye ait olduğu iddia edildi.

Kaynak: Hürriyet