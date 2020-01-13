Kraliçe Elizabeth'ten Harry - Meghan çiftine Kanada izni çıktı
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Kraliçe Elizabeth'ten Harry - Meghan çiftine Kanada izni çıktı

Kraliyet ailesindeki üst düzey üyeliklerinden çekilme kararı aldıklarını açıklayan Prens Harry ve Düşes Meghan Markle için Kraliçe II. Elizabeth'den Kanada izni çıktı.

13.01.2020 23:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:39
Kraliçe Elizabeth'ten Harry - Meghan çiftine Kanada izni çıktı

Kraliyet ailesindeki üst düzey üyeliklerinden çekilme kararı aldıklarını açıklayan ve Düşes için Kraliçe II. Elizabeth'den izni çıktı.


Kraliçe II. Elizabeth pazartesi günü, torunu Harry ve eşinin yılın yarısını Kanada'da diğer yarısını ise İngiltere'de geçirme isteğine "geçiş dönemi" onayı verdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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