Kraliçe Elizabeth'in servetini gizlemek için paravan şirket kullandığı iddiası
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Kraliçe Elizabeth'in servetini gizlemek için paravan şirket kullandığı iddiası

08.02.2021 15:36 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:54
Kraliçe Elizabeth'in servetini gizlemek için paravan şirket kullandığı iddiası

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in 1970'lerde kişisel servetinin kamuoyuna açıklanmasını engellemek için hükümete baskı yaparak bir yasa tasarısını değiştirttiğini iddia etti. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise "Kraliçe'nin yasayı engellediği iddiası doğru değildir" denildi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi tarafından yapılan haberde, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in kişisel servetinin ortaya çıkmaması için Kraliçe'nin hisselerinin aktarılacağı "Bank of England Nominees" adlı bir şirketin kurulduğu iddia edildi. Yasa tasarısıyla aralarında Bank of England Nominees'in de bulunduğu bazı şirketler, hissedarlarını açıklama zorunluluğundan muaf tutuldu.

KRALİÇEYE ÖZEL DÜZENLEME İDDİASI

Gazetenin iddiasına göre o dönem bu düzenleme, kamuoyuna İngiltere'de yatırım yapan devlet başkanları ve hükümetleri korumaya yönelik bir girişim olarak sunuldu. Ancak gazete düzenlemenin gerçekte Kraliçe yapıldığını öne sürdü. 1974'te dönemin Başbakanı Edward Heath erken seçim kararı alınca, yeniden düzenlenmiş yasa tasarısı rafa kaldırıldı. Tasarı 1976'da iktidara gelen Harold Wilson liderliğindeki İşçi Partisi hükümeti tarafından Parlamento'dan geçirildi. Nisan 1977'de Kraliçe'nin hisselerinin bu şirkete devredildi.

SERVETİNİN 480 MİLYON DOLAR OLDUĞUNU ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu yasa Kraliçe'nin hisselerine 2011'e kadar koruma sağladı. Bu tarihte hükümet Bank of England'ın muafiyetini kaldırdı. Dört yıl önce de şirket kapandı. Şirketteki hisselere ne olduğu bilinmiyor. Şirket aktif olmadığı dönemde hiçbir zaman hissedarlarını açıklamadı. Kraliçe de şimdiye kadar servetini hiç açıklamadı. Sunday Times'ın son açıkladığı İngiltere'nin en zenginleri listesinde Kraliçe 2'nci Elizabeth'in tahmini servetinin 350 milyon sterlin (yaklaşık 480 milyon dolar) olduğu ileri sürüldü.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise "Kraliçe'nin yasayı engellediği iddiası doğru değildir" denildi.

Doğruluk Kontrolü
Kraliçe Elizabeth'in servetini gizlemek için paravan şirket kullandığı iddiası
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Guardian gazetesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in 1970'lerde kişisel servetinin kamuoyuna açıklanmasını engellemek için hükümete baskı yaparak bir yasa tasarısını değiştirttiğini iddia etti.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada "Kraliçe'nin yasayı engellediği iddiası doğru değildir'' denildi.

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